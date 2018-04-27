В Кировском районе Волгограда байк и «семерка» не поделили дорогу

Сегодня, 27 апреля, рано утром на улице Лавровой в Кировском районе Волгограда мотоциклист попал под колеса «семерки».

По словам свидетелей аварии, водитель отечественной легковушки поворачивал в сторону улицы Колосовой и не заметил мотоцикла. В результате мотоциклист врезался на ходу в правую пассажирскую дверь машины.

— Удар пришёлся в правую пассажирскую дверь «семерки». Мотоциклист ранен, его увезла скорая, а водитель авто остался общаться с подъехавшими на место инспекторами, — рассказал V1 очевидец аварии Роман Чеботарев.