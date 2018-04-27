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В Кировском районе Волгограда байк и «семерка» не поделили дорогу
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В Кировском районе Волгограда байк и «семерка» не поделили дорогу 

v1.ru 48 минут назад
Фото: v1.ru
Сегодня, 27 апреля, рано утром на улице Лавровой в Кировском районе Волгограда мотоциклист попал под колеса «семерки».
По словам свидетелей аварии, водитель отечественной легковушки поворачивал в сторону улицы Колосовой и не заметил мотоцикла. В результате мотоциклист врезался на ходу в правую пассажирскую дверь машины.
— Удар пришёлся в правую пассажирскую дверь «семерки». Мотоциклист ранен, его увезла скорая, а водитель авто остался общаться с подъехавшими на место инспекторами, — рассказал V1 очевидец аварии Роман Чеботарев.
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