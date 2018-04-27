Перелетел через отбойник. Нелепое ДТП в Нижнем Новгороде

фото ЧП ДТП Нижний НовгородПерелетел через отбойник. Нелепое ДТП в Нижнем НовгородеНелепое ДТП произошло вчера, 26 апреля на Комсомольском шоссе напротив завода «Красный якорь».

Водитель автомобиля ВАЗ пытался объехать пробку и врезался в отбойник. Предположительно, отечественную легковушку занесло на скользкой дороге и автомобиль перелетел через ограждение и врезался в автомобиль BMW X3 , который двигался по встречной полосе.

Фото и видео ДТП очевидцы происшествия выложили в группе ЧП ДТП Нижний Новгород.

Обстоятельства происшествия выясняются.