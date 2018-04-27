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Перелетел через отбойник. Нелепое ДТП в Нижнем Новгороде
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Перелетел через отбойник. Нелепое ДТП в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 40 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото ЧП ДТП Нижний НовгородПерелетел через отбойник. Нелепое ДТП в Нижнем НовгородеНелепое ДТП произошло вчера, 26 апреля на Комсомольском шоссе напротив завода «Красный якорь».
Водитель автомобиля ВАЗ пытался объехать пробку и врезался в отбойник. Предположительно, отечественную легковушку занесло на скользкой дороге и автомобиль перелетел через ограждение и врезался в автомобиль BMW X3, который двигался по встречной полосе.
Фото и видео ДТП очевидцы происшествия выложили в группе ЧП ДТП Нижний Новгород.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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