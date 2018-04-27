Мотогонщик без прав столкнулся с автомобилем на Ставрополье

Мотоциклист без водительских прав попал в ДТП на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Мужчина выбрал небезопасную скорость, выехал на встречную полосу и не успел уйти от движущейся на него иномарки. В результате столкновения мотогонщик оказался в больнице со сломанной ногой и травмой головы. От более серьёзных травм мужчину уберёг шлем.

Полицейские узнали, что у байкера не было прав на вождение мотоцикла. В момент ДТП и мотоциклист, и водитель иномарки были трезвы. Сейчас дорожная полиция уточняет обстоятельства аварии.