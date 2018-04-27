Ещё
Мотогонщик без прав столкнулся с автомобилем на Ставрополье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мотогонщик без прав столкнулся с автомобилем на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 40 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мотоциклист без водительских прав попал в ДТП на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Мужчина выбрал небезопасную скорость, выехал на встречную полосу и не успел уйти от движущейся на него иномарки. В результате столкновения мотогонщик оказался в больнице со сломанной ногой и травмой головы. От более серьёзных травм мужчину уберёг шлем.
Полицейские узнали, что у байкера не было прав на вождение мотоцикла. В момент ДТП и мотоциклист, и водитель иномарки были трезвы. Сейчас дорожная полиция уточняет обстоятельства аварии.
АиФ Ставрополье: последние новости
Неосторожный водитель попал под собственную машину под Ставрополем Пьяный пожилой велосипедист попал под машину на Ставрополье Девушка попала в реанимацию по вине пьяницы за рулём на Ставрополье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МКАД парализовало после крупного ДТП11
Лишать прав начнут по новой статье
Водители стали бороться с ямами на дорогах по-новому
«Мост глупости» калечит машины7
Назван топ‐10 самых популярных внедорожников
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение