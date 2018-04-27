Волгоградец на погрузчике раздавил коллегу на станции Бетонной

В Волгограде транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, который в декабре прошлого года раздавил погрузчиком своего 71-летнего коллегу. Несчастье произошло на станции Бетонная Приволжской железной дороги в Дзержинском районе.

51-летнему жителю Волгограда предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Расследовав случившееся на Бетонной несчастье, следователи пришли к выводу, что мужчина раздавил коллегу по собственной неосторожности.

— Обвиняемый работал водителем фронтального погрузчика в частной фирме, — пояснили V1.ru в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. — В декабре прошлого года, загружая щебень на территории железнодорожного тупика станции Бетонная Приволжской железной дороги, сдавая назад, обвиняемый не убедился в отсутствии поблизости людей и наехал на 71-летнего машиниста компрессорной установки.

Травмы, полученные пострадавшим в результате происшествия, оказались смертельными.

Угоовное дело в отношении 51-летнего волгоградца рассмотрит Дзержинский районный суд Волгограда.