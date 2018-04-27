В Карелии оштрафовали мужчину за оскорбление сотрудника ГИБДД

Виновному придется заплатить одну тысячу рублей.

Мировой суд в Костомукше наказал мужчину за оскорбительные высказывания в адрес полицейского. Как сообщает региональная прокуратура, в марте в полицию города поступило сообщение о ДТП. Прибывшие на место сотрудники ДПС обнаружили в сугробе машину, 28-летний водитель, находившийся в состоянии опьянения, спал за рулем и не реагировал на сотрудников ГИБДД.

Спустя час, во время оформления материалов об административном правонарушении, водитель ударил полицейского и обматерил его. Отмечается, что по факту применения насилия возбуждено уголовное дело.

Что касается оскорбления, поскольку свидетелей при этом не было, то судья назначил мужчине штраф в размере 1000 рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.