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В Карелии оштрафовали мужчину за оскорбление сотрудника ГИБДД
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В Карелии оштрафовали мужчину за оскорбление сотрудника ГИБДД 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Виновному придется заплатить одну тысячу рублей.
Мировой суд в Костомукше наказал мужчину за оскорбительные высказывания в адрес полицейского. Как сообщает региональная прокуратура, в марте в полицию города поступило сообщение о ДТП. Прибывшие на место сотрудники ДПС обнаружили в сугробе машину, 28-летний водитель, находившийся в состоянии опьянения, спал за рулем и не реагировал на сотрудников ГИБДД.
Спустя час, во время оформления материалов об административном правонарушении, водитель ударил полицейского и обматерил его. Отмечается, что по факту применения насилия возбуждено уголовное дело.
Что касается оскорбления, поскольку свидетелей при этом не было, то судья назначил мужчине штраф в размере 1000 рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.
По материалам: ptzgovorit.ru
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