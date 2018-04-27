Подробности аварии на проспекте Мира в Костроме: за рулем был пьяный военный

Стали известны подробности страшного ДТП, которое произошло 9 апреля на проспекте Мира. Водитель на « Renault » на большой скорости врезался в фонарный столб, сообщает ГТРК «Кострома».

Напомним, что в аварии серьезно пострадала 20-летняя девушка-пассажир иномарки. Ее зажало в искореженной машине, спасателям пришлось извлекать пострадавшую при помощи гидравлического инструмента.

Сейчас проверку по факту ДТП проводят сле­дова­тели Во­ен­но­го следс­твен­но­го от­де­ла по Кос­тромско­му гар­ни­зону. Дело в том, что за рулем «Renault» сидел 22-летний пьяный военный. Авария произошла в ходе погони, от которой он уходил.

Его пытался остановить патрульный экипаж ДПС , но водитель пытался скрыться до последнего. То есть, до столба, который и остановил его бегство.

Во­ен­нослу­жащий вмес­те со сво­ей де­вуш­кой в это ве­чер про­води­ли вре­мя в од­ном из кос­тромских ка­фе, где он упот­реблял ал­ко­голь­ные на­пит­ки. По его объ­яс­не­ни­ям, вы­пил он пол­бу­тыл­ки конь­яка. Пос­ле че­го они по­еха­ли до­мой. При­чины, по ко­торым он ре­шил сесть за уп­равле­ние тран­спортным средс­твом, на­ходясь в сос­то­янии ал­ко­голь­но­го опь­яне­ния, на дан­ный мо­мент во­ен­нослу­жащий по­яс­нить не мо­жет. В нас­то­ящее вре­мя про­водит­ся про­вер­ка, по ре­зуль­та­там ко­торой бу­дет при­нято про­цес­су­аль­ное ре­шение, — прокомментировал ситуацию за­мес­ти­тель ру­ково­дите­ля ВСО по Кос­тромско­му гар­ни­зону Алек­сандр РОДИН.

Девушку-пассажира госпитализировали с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и переломом ребер.