Подробности аварии на проспекте Мира в Костроме: за рулем был пьяный военный 

Стали известны подробности страшного ДТП, которое произошло 9 апреля на проспекте Мира. Водитель на «Renault» на большой скорости врезался в фонарный столб, сообщает ГТРК «Кострома».
Напомним, что в аварии серьезно пострадала 20-летняя девушка-пассажир иномарки. Ее зажало в искореженной машине, спасателям пришлось извлекать пострадавшую при помощи гидравлического инструмента.
Сейчас проверку по факту ДТП проводят следователи Военного следственного отдела по Костромскому гарнизону. Дело в том, что за рулем «Renault» сидел 22-летний пьяный военный. Авария произошла в ходе погони, от которой он уходил.
Его пытался остановить патрульный экипаж ДПС, но водитель пытался скрыться до последнего. То есть, до столба, который и остановил его бегство.
Военнослужащий вместе со своей девушкой в это вечер проводили время в одном из костромских кафе, где он употреблял алкогольные напитки. По его объяснениям, выпил он полбутылки коньяка. После чего они поехали домой. Причины, по которым он решил сесть за управление транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на данный момент военнослужащий пояснить не может. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя ВСО по Костромскому гарнизону Александр РОДИН.
Девушку-пассажира госпитализировали с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и переломом ребер.