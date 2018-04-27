Ещё
Подробности аварии на проспекте Мира в Костроме: за рулем был пьяный военный
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подробности аварии на проспекте Мира в Костроме: за рулем был пьяный военный 

k1news.ru 21 минуту назад
Фото: k1news.ru
Стали известны подробности страшного ДТП, которое произошло 9 апреля на проспекте Мира. Водитель на «Renault» на большой скорости врезался в фонарный столб, сообщает ГТРК «Кострома».
Напомним, что в аварии серьезно пострадала 20-летняя девушка-пассажир иномарки. Ее зажало в искореженной машине, спасателям пришлось извлекать пострадавшую при помощи гидравлического инструмента.
Сейчас проверку по факту ДТП проводят сле­дова­тели Во­ен­но­го следс­твен­но­го от­де­ла по Кос­тромско­му гар­ни­зону. Дело в том, что за рулем «Renault» сидел 22-летний пьяный военный. Авария произошла в ходе погони, от которой он уходил.
Его пытался остановить патрульный экипаж ДПС, но водитель пытался скрыться до последнего. То есть, до столба, который и остановил его бегство.
Во­ен­нослу­жащий вмес­те со сво­ей де­вуш­кой в это ве­чер про­води­ли вре­мя в од­ном из кос­тромских ка­фе, где он упот­реблял ал­ко­голь­ные на­пит­ки. По его объ­яс­не­ни­ям, вы­пил он пол­бу­тыл­ки конь­яка. Пос­ле че­го они по­еха­ли до­мой. При­чины, по ко­торым он ре­шил сесть за уп­равле­ние тран­спортным средс­твом, на­ходясь в сос­то­янии ал­ко­голь­но­го опь­яне­ния, на дан­ный мо­мент во­ен­нослу­жащий по­яс­нить не мо­жет. В нас­то­ящее вре­мя про­водит­ся про­вер­ка, по ре­зуль­та­там ко­торой бу­дет при­нято про­цес­су­аль­ное ре­шение, — прокомментировал ситуацию за­мес­ти­тель ру­ково­дите­ля ВСО по Кос­тромско­му гар­ни­зону Алек­сандр РОДИН.
Девушку-пассажира госпитализировали с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и переломом ребер.
k1news.ru: последние новости
На трассе Кострома-Иваново водитель «ВАЗ» вылетел из машины при съезде в кювет Костромичу, виновному в смерти 18-летнего друга, вынесли приговор Начальник областного ГИБДД выяснил, насколько честны костромские водители
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МКАД парализовало после крупного ДТП11
Лишать прав начнут по новой статье
Водители стали бороться с ямами на дорогах по-новому
«Мост глупости» калечит машины7
Назван топ‐10 самых популярных внедорожников
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение