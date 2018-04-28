Пассажиры автобуса под Саратовом пострадали при столкновении с фурой

Четверо разбившихся в микроавтобусе были доставлены с травмами в больницу.

ДТП произошло утром 28 апреля в Энгельсском районе. После дождя на 5-м километре трассы Энгельс-Ершов возле села Безымянное у ехавшего грузовика Fiat Ducato оторвался прицеп. Оторвавшаяся часть фуры влетела в пассажирский микроавтобус Mercedes. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД

Уточняется, что за рулем грузовика находился 38-летний водитель. Пассажирским автобусом управлял 37-летний мужчина. Всего в автобусе ехали 9 человек, травмы получили 4.