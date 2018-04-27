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Сбитый на Зайцева мотоциклист госпитализирован с тяжелыми травмами
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Сбитый на Зайцева мотоциклист госпитализирован с тяжелыми травмами 

Карельские вести 15 минут назад
Фото: Карельские вести
ДТП произошло утром 27 апреля.
Сегодня в 7:30 в районе дома № 64-а по улице Зайцева, водитель автомобиля ВАЗ-2105, 1937 года рождения, при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении мотоциклу Хонда, двигавшемуся по главной дороге и транспортные средства столкнулись.
В итоге дорожно-транспортного происшествия мотоциклист, молодой человек 1991 года рождения, получил тяжелые травмы. С места происшествия пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение. Водитель мотоцикла не имеет водительских прав соответствующей категории.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru
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