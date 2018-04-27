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17-летняя пассажирка отечественной легковушки пострадала в лобовой аварии в Сочи
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17-летняя пассажирка отечественной легковушки пострадала в лобовой аварии в Сочи 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 апреля — Новая Кубань. На трассе Адлер — Красная Поляна столкнулись Volkswagen Polo и ВАЗ-2114.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции около 7:20 утра.
Иномарка вылетела на встречную полосу на закруглении дороги. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за нарушения скоростного режима. В итоге произошло лобовое столкновение.
За рулем Volkswagen находился 45-летний мужчина.
ВАЗ-2114 управлял 24-летний парень. Вместе с ним в машине ехала 17-летняя девушка.
В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что молодые люди были госпитализированы с места ДТП. Им назначено амбулаторное лечение.
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