Два человека пострадали в ДТП в Сочи 

Утром 27 апреля произошла авария на дороге Адлер — Красная Поляна. Два человека пострадали. Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».
45-летний
водитель Wolksvagen Polo превысил скорость и не справился с управлением на повороте. Вылетев на встречную полосу, иномарка столкнулась с отечественной легковушкой
ВАЗ-2114. В ней находились
24-летний
водитель и 17-летняя
пассажирка.
Девушку и парня госпитализировали. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
Авария с участием мотоцикла и двух автомобилей произошла утром в Геленджике.
71-летний
водитель иномарки столкнулся с 35-летним
мотоциклистом. Пострадавших нет.