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Два человека пострадали в ДТП в Сочи
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Два человека пострадали в ДТП в Сочи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Утром 27 апреля произошла авария на дороге Адлер — Красная Поляна. Два человека пострадали. Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».
45-летний
водитель Wolksvagen Polo превысил скорость и не справился с управлением на повороте. Вылетев на встречную полосу, иномарка столкнулась с отечественной легковушкой
ВАЗ-2114. В ней находились
24-летний
водитель и  17-летняя
пассажирка.
Девушку и парня госпитализировали. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
Авария с участием мотоцикла и двух автомобилей произошла утром в Геленджике.
71-летний
водитель иномарки столкнулся с  35-летним
мотоциклистом. Пострадавших нет.
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