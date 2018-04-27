Два человека пострадали в ДТП в Сочи

Утром 27 апреля произошла авария на дороге Адлер — Красная Поляна. Два человека пострадали. Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».

45-летний

водитель Wolksvagen Polo превысил скорость и не справился с управлением на повороте. Вылетев на встречную полосу, иномарка столкнулась с отечественной легковушкой

ВАЗ-2114. В ней находились

24-летний

водитель и 17-летняя

пассажирка.

Девушку и парня госпитализировали. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Авария с участием мотоцикла и двух автомобилей произошла утром в Геленджике.

71-летний

водитель иномарки столкнулся с 35-летним

мотоциклистом. Пострадавших нет.