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В Сочи водитель «Газели» врезался в пост ДПС и погиб
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В Сочи водитель «Газели» врезался в пост ДПС и погиб 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, информация о ДТП на 171-м километре автодороги Джубга — Сочи поступила в полицию 28 апреля около 4:00.
По предварительным данным, 26-летний водитель «газели», поворачивая налево, не смог справится с управлением автомобиля и врезался в ограждение дороги. От удара машина опрокинулась на бок и по инерции въехала в здание и опору недействующего поста ДПС
Водитель получил смертельные травмы.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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