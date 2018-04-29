Водитель фургона погиб, врезавшись в пост ДПС в Сочи. Видео

В сети размещены кадры с камер наблюдения, запечатлевших момент аварии с летальным исходом, произошедшей в ночь на субботу, 28 апреля, на дороге Джубга — Сочи в Краснодарском крае.

На записи видно, что водитель фургона не справился с управлением в повороте, после чего машина завалилась на ограждение трассы, после чего опрокинулась на бок и в таком положении врезалась недействующий пост ДПС на Мамайском перевале.

Как сообщалось ранее, мужчина, находившийся за рулем грузовика, перевозившего краску, от полученных травм скончался на месте.