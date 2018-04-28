Водитель фуры погиб в аварии у поста ГАИ в Сочи 

Грузовик с краской врезался в пост ГАИ и опрокинулся. Водитель фуры погиб. Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».
ДТП случилось на трассе федерального назначения Джубга — Сочи. На опасном спуске Мамайского перевала мужчина не справился с управлением и столкнулся с железной опорой поста ГАИ. Фура перевернулась, залив всю проезжую часть краской. Водитель умер мгновенно.
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