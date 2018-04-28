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Водитель фуры погиб в аварии у поста ГАИ в Сочи
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Водитель фуры погиб в аварии у поста ГАИ в Сочи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Грузовик с краской врезался в пост ГАИ и опрокинулся. Водитель фуры погиб. Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».
ДТП случилось на трассе федерального назначения Джубга — Сочи. На опасном спуске Мамайского перевала мужчина не справился с управлением и столкнулся с железной опорой поста ГАИ. Фура перевернулась, залив всю проезжую часть краской. Водитель умер мгновенно.
Фото:
sochi-express
Авария спровоцировала гигантскую пробку со стороны Дагомыса. В заторе оказались люди, спешившие на работу. Сейчас участок свободен для проезда.
Крупное ДТП произошло в Красноярске. «Жигули» и большегруз столкнулись на Шинной улице. Как стало известно, водитель легковушки находился в нетрезвом состоянии, он госпитализирован с тяжелыми травмами.
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