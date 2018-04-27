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В Ясеневе утилизируют брошенные автомобили
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В Ясеневе утилизируют брошенные автомобили 

Ясенево 13 минут назад
Фото: Ясенево
В районе Ясенево постоянно ведется учет брошенного и разукомплектованного автомобильного транспорта.
Только за период с января 2017 года по 31 декабря 2017 года, с территории района Ясенево вывезено и утилизировано по решению суда 38 транспортных средств, имеющих признаки брошенных и разукомплектованных и 4 еще находятся в суде. Всего же, в районе на сегодняшний день обнаружено 254 брошенных машины, из которых признано и перемещено на стоянку временного хранения 42 автомобиля. 63 машины, которые стояли во дворах Ясенева «на приколе», автовладельцы привели в порядок. У 149 брошенных автомашин, которые хотели переместить на стоянку для дальнейшего решения их судьбы, нашлись хозяева. Автовладельцы пообещали отремонтировать свои автомобили.
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