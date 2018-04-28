Неопытный водитель разбился в ДТП под Пятигорском

Водитель «ВАЗ-2114» разбился насмерть в Лермонтове, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Смертельная авария произошла утром 28 апреля на Комсомольской улице. Молодой водитель «четырнадцатой» пытался обогнать иномарку, которая в тот момент сворачивала влево. Столкнувшись с иномаркой, его автомобиль по инерции врезался в дерево. Машину разворотило от удара, и большая часть повреждений пришлась на дверь и кабину со стороны водителя. Госпитализировать мужчину не успели.

Когда полицейские начали проверку, они узнали, что молодой пятигорчанин, погибший в аварии, получил водительские права всего полгода назад. Ему могло не хватить опыта, чтобы избежать столкновения. Другие участники ДТП не пострадали.