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Неопытный водитель разбился в ДТП под Пятигорском
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Неопытный водитель разбился в ДТП под Пятигорском 

АиФ Ставрополье 54 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Водитель «ВАЗ-2114» разбился насмерть в Лермонтове, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Смертельная авария произошла утром 28 апреля на Комсомольской улице. Молодой водитель «четырнадцатой» пытался обогнать иномарку, которая в тот момент сворачивала влево. Столкнувшись с иномаркой, его автомобиль по инерции врезался в дерево. Машину разворотило от удара, и большая часть повреждений пришлась на дверь и кабину со стороны водителя. Госпитализировать мужчину не успели.
Когда полицейские начали проверку, они узнали, что молодой пятигорчанин, погибший в аварии, получил водительские права всего полгода назад. Ему могло не хватить опыта, чтобы избежать столкновения. Другие участники ДТП не пострадали.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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