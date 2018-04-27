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Сотрудник полиции погиб в ДТП, попытавшись остановить лихача в Казани. Видео
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Сотрудник полиции погиб в ДТП, попытавшись остановить лихача в Казани. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В ночь на пятницу, 27 апреля, на пересечении улиц Волгоградской и Декабристов в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, попавшее в объектив камеры наблюдения.
Сотрудники ДПС заметили автомобиль BMW, водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Не подчинившись требованию инспекторов, попытавшихся остановить машину, он набрал скорость и попытался уйти от погони.
"Неоднократно нарушая правила, не соблюдая предписания дорожных знаков и подвергая риску жизнь и здоровье других участников дорожного движения мужчина продолжил движение. Иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора. В результате было совершено столкновение с патрульным автомобилем "Лада Приора", который следовал во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками ", — говорится в сообщении пресс-службы региональной полиции.
В результате аварии пострадали два инспектора ДПС, один из которых позже скончался в больнице, и водитель BMW.
"Правонарушителем оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, в 2015 году он был лишен права управления транспортным средством сроком на год", — отметили в ведомстве.
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