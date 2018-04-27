Грузовик с досками не пропустили через границу в Псковской области

Фуру, груженную лесоматериалами, остановили псковские пограничники в Невельском районе. Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области, груз перевозил 37-летний гражданин Белоруссии. Он доехал до пропускного пункта где его и остановили для досмотра сотрудники погранслужбы. В грузовике оказались доски, для перевозки которых необходимы соответствующие документы. В частности, фитосанитарный сертификат. Однако водитель не смог предоставить никаких документов, которые подтверждали бы безопасность товара. В итоге специалисты приняли решение задержать товар. По документам стоимость товара составляла 173 тыс. рублей. Водитель не рассказал, для каких целей были предназначены стройматериалы — для личных или для реализации на рынке. Вместе с грузом водителя отправили в Управление Россельхознадзора