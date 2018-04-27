Красноярец открыл стрельбу на парковке супермаркета в Октябрьском районе

В Красноярске полицейские разбираются со стрельбой на парковке супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Водитель внедорожника на парковке в Октябрьском районе открыл беспорядочную стрельбу через люк автомобиля. Выяснилось, что это 27-летний нетрезвый молодой человек. Он произвел в воздух 12 выстрелов. Его задержали и доставили в отдел полиции, где будут выяснять все обстоятельства случившегося. Мужчина ранее не судим.

В отношении него составлен административный протокол «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» и «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Автомобиль поместили на спецстоянку. Оружие изъято.