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В районе Ясенево ведут учет брошенного и разукомплектованного автомобильного транспорта
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В районе Ясенево ведут учет брошенного и разукомплектованного автомобильного транспорта 

Управа района Ясенево 1 час назад
Фото: Управа района Ясенево
За период с января 2017 года по 31 декабря 2017 года, с территории района Ясенево вывезено и утилизировано по решению суда 38 транспортных средств, имеющих признаки брошенных и разукомплектованных и 4 еще находятся в суде.
Всего же, в районе на сегодняшний день в районе выявлено 254 брошенных машины, из которых признано и перемещено на стоянку временного хранения 42 автомобиля. 63 машины, которые стояли во дворах Ясенева «на приколе», автовладельцы привели в порядок. У 149 брошенных автомашин, которые хотели переместить на стоянку для дальнейшего решения их судьбы, нашлись хозяева. Автовладельцы пообещали отремонтировать свои автомобили.
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