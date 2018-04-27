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Количество погибших в авариях на дорогах Подмосковья снизилось в январе-марте на 18%
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Количество погибших в авариях на дорогах Подмосковья снизилось в январе-марте на 18% 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Количество погибших в авариях на дорогах Подмосковья снизилось в январе-марте 2018 г. на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом журналистам сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
«По итогам I квартала нам удалось снизить количество числа погибших в результате аварий на 18%. А где-то даже на 70% — например, на Пятницком шоссе. Что касается системного подхода по обеспечению безопасности, то это также включает оснащение скоростных трасс и объездов населенных пунктов шумовыми полосами. Водители на таких участках чувствуют, что начинают стучать колеса, и снижают скорость. Также мы устанавливаем на пешеходных переходах с подсветкой знаки перехода. Водители также видят на расстоянии знак перехода и снижают скорость», — сказал И. Тресков.
Ранее он сообщил, что для обеспечения безопасности на дорогах на сегодня в регионе установлено 1 тыс. 211 комплексов, из них 1 тыс. 11 — стационарных и 200 — мобильных. Из общего числа подключено 90% камер, до 1 мая 2018 г. будут подключены все, работа по установке комплексов фотовидеофиксации будет продолжена.
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