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В Подмосковье стало в пять с половиной раз больше камер на дорогах
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В Подмосковье стало в пять с половиной раз больше камер на дорогах 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Московской области в пять с половиной раз увеличили число комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной ситуации региона Игорь Тресков.
По словам министра, в местах установки комплексов аварийность снижается на 50 процентов, благодаря им удалось сохранить только в 2018 году 38 жизней.
Всего сейчас на областных трассах следят за соблюдением ПДД 1211 стационарных и передвижных комплексов. Они фиксируют нарушения скорости, выезд на встречную полосу, движение по обочинам, контролируют проезд перекрестков.
За 2017 год вынесено более 3,4 млн постановлений на 1,9 млрд рублей. С начала 2018 года вынесено 1,9 млн постановлений на 1,1 млрд рублей.
Камеры расставляют в самых аварийных местах и потенциально опасных участках трасс, как региональных, так и федеральных. Больше всего их на дорогах М-9, М-10, М-1, М-2, М-5, М-4, А-104, на Пятницком, Старосимферопольском, Каширском, Носовихинском, Можайском, Егорьевском, Волоколамском шоссе, на дороге Москва — Жуковский, также они работают в населённых пунктах.
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