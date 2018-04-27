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Range Rover насмерть сбил женщину в Кстовском районе
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Range Rover насмерть сбил женщину в Кстовском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Range Rover насмерть сбил женщину в Кстовском районе, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло около одиннадцати часов утра 26 апреля на 432 километре автодороги Москва — Уфа. Мужчина 1991 г.р. (водительский стаж семь лет) управляя автомобилем Range Rover, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате смертельное ранение получила женщина 1982 г.р. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что Mercedes насмерть сбил женщину в Володарском районе Нижегородской области.
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