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Hyundai заинтересован в сборке автомобилей на заводе «СтавропольАвто»
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Hyundai заинтересован в сборке автомобилей на заводе «СтавропольАвто» 

«Это Кавказ» 10 минут назад
Автомобильная компания Hyundai рассматривает возможность сотрудничества с первым автосборочным заводом Ставрополья «СтавропольАвто». Такое сотрудничество позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции предприятия, где сейчас собирают внедорожники Great Wall Hover (Грейт волл ховер").
«Машины (Great Wall Hover) не дешевые, думаю что сегмент не совсем наш — одна машина стоит порядка 1,5 миллиона рублей… Есть очень большая заинтересованность [в сотрудничестве] у компании «Hyundai». Очень хотелось бы ценовой сегмент [выпускаемых заводом автомобилей] пошире — от 300 тысяч рублей до 800 тысяч рублей», — сообщил губернатор края Владимир Владимиров во время «прямой линии» с жителями региона в эфире «Свое ТВ».
Завод «СтавропольАвто» в Михайловске начал тестовый выпуск автомобилей в 2017 году. В 2018 году прошел коммерческий запуск предприятия. На заводе уже выпущено более 1,3 тысячи внедорожников Great Wall Hover.
Предприятие «СтавропольАвто» оснащено оборудованием, которое позволяет в короткие сроки переориентировать производство на выпуск новый моделей автомобилей. Предполагается, что завод может выпускать до 20 моделей и модификаций машин, всего около 100 тысяч автомобилей в год. Сейчас на заводе работают порядка 800 человек.
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