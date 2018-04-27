Опубликовано видео серьезного ДТП с переворотом автомобиля на МКАД

В сети размещены кадры аварии с участием трех автомобилей, произошедшей, по утверждению автора ролика, в минувшую субботу, 21 апреля, на Московской кольцевой автомобильной дороге.

Водитель Hyundai Accent, двигавшийся с большой скоростью в крайнем левом ряду, не успел своевременно затормозить и врезался в перестроившийся перед ним фургон и Ford Focus , ехавший в соседней полосе.

В результате столкновения Hyundai встал на два колеса, однако все уже устоял, а вот протараненный им фургон завалился на бок и в таком положении преодолел еще пару десятков метров, ткнувшись в «отбойник».

О пострадавших в результате ДТП не сообщалось.