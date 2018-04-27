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Судимый лихач насмерть сбил полицейского в Татарстане
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Судимый лихач насмерть сбил полицейского в Татарстане 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудника дорожной полиции сбили насмерть, когда он пытался задержать нарушителя правил дорожного движения. Инцидент произошел в Казани в ночь на 27 апреля, сообщила пресс‐служба МВД региона.
Сотрудники ГИБДД зафиксировали автомобиль, превысивший скорость, и потребовали остановиться. Лихач проигнорировал их просьбу и понесся дальше, в результате чего правоохранители были вынуждены начать погоню. В ней участвовали несколько патрульных машин. Предприняв попытку оторваться от преследователей, автохам выехал на красный свет на пересечении улиц Волгоградская и Декабристов и столкнулся с машиной ГИБДД, которая ехала ему навстречу. Двое полицейских, находившихся в машине, получили травмы и были госпитализированы. Позднее один из них, не приходя в себя, умер в больнице.
Когда дорожного нарушителя все-таки задержали, выяснилось, что в 2015 году у него на год отбирали права. Кроме того, он имеет судимость за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Ранее в Чебоксарах случилось ДТП с участием общественного транспорта. Легковушка вылетела на встречку через разделительную полосу и врезалась в автобус.
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