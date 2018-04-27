Ребенок погиб в результате аварии в Ростовской области

Смертельная авария произошла на девятом километре автодороги Ростов‐Азов. Женщину с ребенком сбил автомобиль. Об этом сообщила пресс‐служба ГУ МВД по Ростовской области.

32-летняя

женщина с 12-летним

ребенком перебегали дорогу в неосвещенном месте. Их сбила Lada Priora. Ребенок погиб на месте, женщину отвезли в больницу.

Водитель скрылся с места преступления, однако вскоре его задержали и доставили в полицию. Им оказался

20-летний

молодой человек. Обстоятельства выясняются.

В Чебоксарах произошла авария с участием общественного транспорта. Легковушка вылетела на встречку через разделительную полосу и врезалась в автобус.