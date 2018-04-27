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Ребенок погиб в результате аварии в Ростовской области
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Ребенок погиб в результате аварии в Ростовской области 

360tv.ru 1 час назад
Смертельная авария произошла на девятом километре автодороги Ростов‐Азов. Женщину с ребенком сбил автомобиль. Об этом сообщила пресс‐служба ГУ МВД по Ростовской области.
32-летняя
женщина с  12-летним
ребенком перебегали дорогу в неосвещенном месте. Их сбила Lada Priora. Ребенок погиб на месте, женщину отвезли в больницу.
Водитель скрылся с места преступления, однако вскоре его задержали и доставили в полицию. Им оказался
20-летний
молодой человек. Обстоятельства выясняются.
В Чебоксарах произошла авария с участием общественного транспорта. Легковушка вылетела на встречку через разделительную полосу и врезалась в автобус.
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