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В Ростовской области задержали водителя, сбившего ребенка
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В Ростовской области задержали водителя, сбившего ребенка 

Мир24 1 час назад
В Ростовской области по горячим следам задержали водителя, сбившего двоих пешеходов — женщину и ребенка. В результате наезда 32-летняя женщина получила тяжелые травмы, а 12-летняя девочка погибла, сообщает ГУ МВД РФ по региону.
Авария произошла вечером 26 апреля на девятом километре автодороги Ростов-Азов. По данным правоохранительных органов, пострадавшие прибыли из Ростова-на-Дону на общественном транспорте. Они пытались перебежать дорогу в неосвещенном месте, но оказались под колесами «Лады». Водитель после ДТП, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.
Но его личность установили всего за несколько часов. 20-летнего водителя задержали в поселке Высочино, сейчас он доставлен в отдел полиции. Следователи проводят проверку, назначен ряд экспертиз.
Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что в 2018 году на российских дорогах погибли 70 детей. Он призвал взрослых обратить внимание на то, как перевозят детей и какие условия для этого созданы.
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