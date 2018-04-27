Пожилая пациентка покончила с собой в психиатрическом отделении столичной больницы

«Днем 26 апреля в психиатрическом отделении больницы, расположенной в районе Хорошево-Мневники, было обнаружено тело 71-летней уроженки Белоруссии. По предварительным данным, женщина покончила с собой», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что покойную 13 апреля доставили в медучреждение из Психиатрической клинической больницы №1 им. Н. Алексеева, также известной как «Кащенко». Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины.