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Пожилая пациентка покончила с собой в психиатрическом отделении столичной больницы
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Пожилая пациентка покончила с собой в психиатрическом отделении столичной больницы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пациентка свела счеты с жизнью в психиатрическом отделении больницы на северо-западе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Днем 26 апреля в психиатрическом отделении больницы, расположенной в районе Хорошево-Мневники, было обнаружено тело 71-летней уроженки Белоруссии. По предварительным данным, женщина покончила с собой», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что покойную 13 апреля доставили в медучреждение из Психиатрической клинической больницы №1 им. Н. Алексеева, также известной как «Кащенко». Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины.
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