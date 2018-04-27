В Томской области сотрудники полиции и ребята из отряда ЮИД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло. Ремень»

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения количества погибших и пострадавших в них граждан, а также выявления и пресечения нарушений правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних, сотрудники Госавтоинспекции провели на территории Парабельского района оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло. Ремень».

В утренние часы полицейские останавливали автомобили, в салоне которых находились дети-пассажиры. Инспекторы проверяли наличие детских удерживающих устройств, правильность их установки, применение ремней безопасности водителями и пассажирами.

В дневное время инспекторы вышли на дорогу со своими юными помощниками из отряда ЮИД Пабельской средней школы им. Н. А. Образцова и Парабельской гимназии. Инспекторы останавливали водителей, а дети рассказывали, что водителям не только необходимо пристегиваться самим, но и пристегивать своих пассажиров, а юных участников дорожного движения перевозить в детских удерживающих устройствах. В ходе мероприятия ребята вручали информационные памятки с выдержками из Правил дорожного движения.

Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждение дорожных аварий с участием детей является первостепенной задачей для Госавтоинспекции, поэтому рейды по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки проводятся на постоянной основе.

Сотрудники полиции напоминают родителям о необходимости более ответственного отношения к перевозке детей личном автотранспорте.