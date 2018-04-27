«Пассажир наглухо, водитель ещё дышал»: под Магнитогорском иномарка столкнулась с КАМАЗом

Утром в пятницу, 27 апреля, на дороге между Магнитогорском и Верхнеуральском столкнулись КАМАЗ и Daewoo Nexia . Видео с места аварии поделились очевидцы.

— На Nexia девушка погибла, — пишет Ирина Синтюрина в сообществе «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)».

Nexia улетела под КАМАЗ

— Пассажир наглухо, водитель еще дышал, — сообщает Евгений Долгов

Как уточнили в отделе пропаганды БДД ГИБДД области, пассажир иномарки погиб, а водитель госпитализирован с тяжелыми травмами.

— По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia, не справившись с управлением, допустил выезд на встречную полосу, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ, — прокомментировали в ГИБДД по Челябинской области.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.