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«Пассажир наглухо, водитель ещё дышал»: под Магнитогорском иномарка столкнулась с КАМАЗом
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«Пассажир наглухо, водитель ещё дышал»: под Магнитогорском иномарка столкнулась с КАМАЗом 

74.ru 54 минуты назад
Фото: 74.ru
Утром в пятницу, 27 апреля, на дороге между Магнитогорском и Верхнеуральском столкнулись КАМАЗ и Daewoo Nexia. Видео с места аварии поделились очевидцы.
— На Nexia девушка погибла, — пишет Ирина Синтюрина в сообществе «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)».
Nexia улетела под КАМАЗ
— Пассажир наглухо, водитель еще дышал, — сообщает Евгений Долгов
Как уточнили в отделе пропаганды БДД ГИБДД области, пассажир иномарки погиб, а водитель госпитализирован с тяжелыми травмами.
— По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia, не справившись с управлением, допустил выезд на встречную полосу, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ, — прокомментировали в ГИБДД по Челябинской области.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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