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На Партизанской — Тухачевского у трамвая отвалился токоприемник
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На Партизанской — Тухачевского у трамвая отвалился токоприемник 

63.ru 54 минуты назад
Фото: 63.ru
Днем в пятницу, 27 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Партизанской и Тухачевского у трамвая отвалился токоприемник. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
Пантограф запутался в проводах
— Ощущение, что токоприемник запутался в проводах. Продолжить движение по маршруту трамвай не смог. В результате оказалось парализовано движение составов как на Партизанской, так и на Тухачевского, — рассказал очевидец.
На место происшествия выехала аварийная бригада «Трамвайно-троллейбусного управления».
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