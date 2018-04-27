На Партизанской — Тухачевского у трамвая отвалился токоприемник

Днем в пятницу, 27 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Партизанской и Тухачевского у трамвая отвалился токоприемник. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

Пантограф запутался в проводах

— Ощущение, что токоприемник запутался в проводах. Продолжить движение по маршруту трамвай не смог. В результате оказалось парализовано движение составов как на Партизанской, так и на Тухачевского, — рассказал очевидец.

На место происшествия выехала аварийная бригада «Трамвайно-троллейбусного управления».