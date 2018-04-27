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Массовая авария на ул. Дзержинского в Краснодаре, есть пострадавшие, перегорожена вся проезжая часть
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Массовая авария на ул. Дзержинского в Краснодаре, есть пострадавшие, перегорожена вся проезжая часть 

Новая Кубань 56 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 апреля — Новая Кубань. Сегодня утром в районе пересечения улиц Дзержинского и Кореновской в Краснодаре произошло столкновение четырех транспортных средств: три иномарки и одна отечественная легковушка.
Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.
Свидетели сообщают, что виновником является водитель одной из иномарок, не справившийся с управлением авто на скорости. Сообщается, что он допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с отечественной легковушкой. От удара её отбросило в сторону автомобилей, двигавшихся в попутном направлении.
В результате вся проезжая часть в одном направлении оказалась перегорожена участниками ДТП. На месте происшествия в ручном режиме движение регулируют сотрудники Госавтоинспекции.
По предварительным данным, травмы получили 3 человека.
Обстоятельства уточняются.
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