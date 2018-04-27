Массовая авария на ул. Дзержинского в Краснодаре, есть пострадавшие, перегорожена вся проезжая часть

Краснодар. 27 апреля — Новая Кубань. Сегодня утром в районе пересечения улиц Дзержинского и Кореновской в Краснодаре произошло столкновение четырех транспортных средств: три иномарки и одна отечественная легковушка.

Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Свидетели сообщают, что виновником является водитель одной из иномарок, не справившийся с управлением авто на скорости. Сообщается, что он допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с отечественной легковушкой. От удара её отбросило в сторону автомобилей, двигавшихся в попутном направлении.

В результате вся проезжая часть в одном направлении оказалась перегорожена участниками ДТП. На месте происшествия в ручном режиме движение регулируют сотрудники Госавтоинспекции

По предварительным данным, травмы получили 3 человека.

Обстоятельства уточняются.