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VW сделал чехлы для Iphone из разбитых машин в ДТП
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VW сделал чехлы для Iphone из разбитых машин в ДТП 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Шведский офис Volkswagen, в партнерстве с компанией NordDDB, представил оригинальные чехлы для сматфонов Apple iPhone 8 — они сделаны из металлических частей автомобилей, которые были разбиты в ДТП, произошедших именно из-за использования водителем телефона за рулем. Менеджер VW Йохан Карлссон отметил: «Зная, из чего сделан данный корпус, водитель дважды подумает, прежде чем ответить на звонок или написать смс за рулем. Это будет тихим напоминанием о том, что нужно сосредоточиться на дороге, а не на телефоне».
Всего будет вручную сделано 153 металлических корпуса — по числу аварий, которые произошли в Швеции с момента принятия закона о запрете телефонов за рулем, из разбитых в этих ДТП автомобилей. Стоимость около 70 долларов США. Вырученные средства будут переданы шведской организации Trafikskadefonden, которая помогает людям, попавшим в ДТП. Приобрести их можно на сайте crashedcases.com.
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