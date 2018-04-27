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В ростовском общественном транспорте начали объявлять остановки на английском языке
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В ростовском общественном транспорте начали объявлять остановки на английском языке 

161.ru 50 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 27 апреля, пассажиры общественного транспорта были удивлены, когда названия остановок прозвучали вначале на русском языке, а затем и на английском.
— Да, действительно, в трамваях в преддверии чемпионата мира по футболу стали дублировать названия остановок. Я сегодня сама ехала в трамвае № 10 и слышала это, — сообщила диспетчер трамвайного депо.
Кстати, диспетчеры фирм такси и, в идеале, сами водители должны знать английский, чтобы транспорт прошел аккредитацию к мундиалю.
— Также владельцам надо позаботиться, чтобы автомобиль был не ниже 4-го экологического класса, и в нем стоял кондиционер, чтобы у компании имелся собственный сайт либо мобильное приложение, — прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.
К перевозкам допустят транспорт исключительно белого или желтого цвета с безналичной оплатой проезда. Кроме того, диспетчеры (а лучше и сами водители) должны знать английский язык.
Аккредитация машин будет проводиться бесплатно с февраля по май 2018 года.
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