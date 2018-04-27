Розыгрыш с похищением человека перепугал казанца 

Казанец стал свидетелем пугающей сцены в центре города. Он увидел, как трое молодых людей размахивают пистолетами, заталкивают в машину четвертого и уезжают. Действие происходило днем. Казанец сразу же сообщил об этом полиции.
Оказалось, что это был розыгрыш. Молодые люди сказали, что провели «социальный эксперимент». Им такая ремарка не помогла. «Похитителей» забрали в отделение полиции. На водителя автомобиля завели административные дела за управление автомобилем без госномеров и движение по автобусной полосе, пишет 5-tv.ru.
Читайте также:
С 25 мая в Казани вводят запрет на ношение оружия
Во время ЧМ-2018 в метро будут проверять каждого
В казанском метро установят систему распознавания лиц