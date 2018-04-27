Розыгрыш с похищением человека перепугал казанца

Казанец стал свидетелем пугающей сцены в центре города. Он увидел, как трое молодых людей размахивают пистолетами, заталкивают в машину четвертого и уезжают. Действие происходило днем. Казанец сразу же сообщил об этом полиции.

Оказалось, что это был розыгрыш. Молодые люди сказали, что провели «социальный эксперимент». Им такая ремарка не помогла. «Похитителей» забрали в отделение полиции. На водителя автомобиля завели административные дела за управление автомобилем без госномеров и движение по автобусной полосе, пишет 5-tv.ru

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