Пьяный лихач чудом не сбил вышедшего из скорой помощи мужчину

Второй день рождения смело может праздновать житель якутского поселка Хандыга, ранним утром в пятницу едва не угодивший под колеса легковушки на пешеходном переходе. Запись с камеры наблюдения позволяет оценить всю серьезность ситуации.

ДТП произошло около двух часов ночи 27 апреля, когда мужчина возвращался домой. Выйдя из салона подбросившей его кареты скорой помощи, он направился на противоположную сторону улицы и тут заметил двигавшийся на высокой скорости автомобиль. Пешеход успел отпрыгнуть назад, оставшись невредимым, притом что легковушка прошла в считанных сантиметрах от него.

Машина вылетела на обочину и несколько раз перевернулась вокруг своей оси. За рулем, как оказалось, находился пьяный мужчина., который отделался легкими травмами.