Штрафная «вафельница». Как новая разметка на перекрестках поможет сократить пробки

С 28 апреля в России начинают действовать новые правила дорожной разметки. Теперь на десятках перекрестков появится желтая «вафельница», въезд на которую будет караться штрафом. Дополнительные разграничения позволят сократить число автомобильных аварий и улучшить скорость дорожного движения, считают автоэксперты. Где нужно остановиться во время красного сигнала светофора, чтобы не получить «письмо счастья», разбирался «360».

С этой субботы вступают в силу изменения в Правилах дорожного движения. На столичных перекрестках теперь официально разрешена желтая разметка, которую в народе называют «вафельницей» из-за рисунка в виде пересекающихся желтых линий. Согласно ПДД, на таких участках дороги останавливаться запрещено. О том, что впереди ждет «вафельница», водителей предупредит специальный знак в 30 метров от зоны. Он выглядит как желтый квадрат на темном фоне с двумя пересекающимися диагоналями.

Если автолюбитель не заметил разграничения на асфальте и встал в этой зоне, то ему выпишут штраф. Правонарушения будет фиксировать камера дорожного движения, установленная непосредственно в районе промаркированного перекрестка. Помимо заезда на «вафельницу» камеры также научились высылать водителям «письма счастья» за три вида правонарушений в зоне светофоров. В их числе проезд на красный свет, выезд за стоп-линию и поворот не из того ряда.

В беседе с «360» автор инициативы, руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал, что застрявших на «желтой решетке» водителей ПДД разрешают штрафовать на тысячу рублей. За нарушение разметки размер взыскания составляет 500 рублей. По словам Шумского, уточнение про разметку сделано, чтобы избежать споров с автолюбителями.

Задача знака — разгрузить перекрестки и предотвратить правонарушения и возможные ДТП. Часто водители выезжают за стоп-линию на зеленый сигнал светофора, останавливаются там «в хвосте» очереди и ждут, когда пройдет встречный транспорт, чтобы повернуть налево. В это время загорается «красный», и такие водители получают штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора. Теперь этот вопрос решен

— Александр Шумский.

Нововведение вряд ли сильно поможет в борьбе с заторами, считает автоэксперт Сергей Асланян . «Эффективно справиться с затором на сегодняшний день может только специально обученный регулировщик, который в ручном режиме будет организовывать движение на проблемном перекрестке. В свою очередь разметка не решит этой проблемы, а лишь приведет к тому, что водителям будет приходить больше штрафов», — выразил уверенность собеседник «360».

Удачный эксперимент

Разметка в виде желтой «вафельницы» применяется в Москве с 2015 года в качестве эксперимента на 76 перекрестках. В 2018 году разметку нанесут еще по 79 адресам в разных округах Москвы на проблемных перекрестках, где образуются пробки. Больше всего перекрестков «в клеточку» появится в центре и на юге столицы.

По данным ЦОДД, после введения разметки скорость движения на перекрестках по утрам выросла на 80%, а в вечерний час пик — на 15%. Эксперимент наглядно показал, что наличие «вафель» привело к тому, что водители стали рассчитывать скорость потока и перестали выезжать на перекрестки, перекрывая дорогу встречному потоку.

За период эксперимента разметка действительно доказала свою эффективность: перекрестки заметно разгрузились, особенно в пиковое вечернее время, отметил в разговоре с «360» автоэксперт Роман Гуляев

Одна из частых причин заторов — это перекрывание всех направлений перекрестка, что приводит к его блокировке. Благодаря «вафельнице» водители будут понимать, где нужно остановиться, чтобы не создавать дополнительных препятствий и не усугублять и без того плотный поток движения. Несомненно, первое время автолюбители будут путаться, но в конечном итоге пробок и раздражения на дорогах станет меньше

— Роман Гуляев.