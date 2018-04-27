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На курганских улицах появилась новая разметка. Но не надолго
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На курганских улицах появилась новая разметка. Но не надолго 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 27 апреля, в центре Кургана дороги удивила автовладельцев новой разметкой. Несмотря на то, что накрапывает дождик, бригады разметчиков, делят асфальт на желто-белые полосы, рисуя пешеходные переходы Работы выполняет индивидуальный предприниматель с которым заключен муниципальный контракт. Разноцветная «зебра» уже появилась на Центральной площади и улице Гоголя.
В первую очередь разметку нанесут на тех улицах, где пройдут праздничные мероприятия, а уже затем, освежат полосу на других городских улицах, если позволит погода. Курганцы же беспокоятся, что долго разметка не просуществует — ее быстро смоет дождем. Практика показывает, что курганский асфальт краску не принимает.
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