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Под Тамбовом водитель ВАЗа насмерть сбила мужчину и скрылась с места ДТП
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Под Тамбовом водитель ВАЗа насмерть сбила мужчину и скрылась с места ДТП 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
В посёлке Знаменка водитель «пятнадцатой» сбила двух пешеходов и скрылась с места ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария случилась в 23.50 26 апреля в районе дома №23 на улице Советской. 31-летняя женщина за рулём «пятнадцатой» сбила двух мужчин, которые шли в попутном направлении по правому краю дороги.
В результате ДТП 35-летний мужчина от полученных травм умер на месте до приезда скорой помощи, а 33-летнего мужчину с травмами госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу.
Водитель отечественной легковушки с места происшествия скрылась, однако правоохранители установили и задержали её. Всего за прошедшие сутки на дорогах Тамбовской области случилось три ДТП, в которых один человек погиб и трое получили травмы.
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