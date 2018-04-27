Под Тамбовом водитель ВАЗа насмерть сбила мужчину и скрылась с места ДТП

В посёлке Знаменка водитель «пятнадцатой» сбила двух пешеходов и скрылась с места ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария случилась в 23.50 26 апреля в районе дома №23 на улице Советской. 31-летняя женщина за рулём «пятнадцатой» сбила двух мужчин, которые шли в попутном направлении по правому краю дороги.

В результате ДТП 35-летний мужчина от полученных травм умер на месте до приезда скорой помощи, а 33-летнего мужчину с травмами госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу.

Водитель отечественной легковушки с места происшествия скрылась, однако правоохранители установили и задержали её. Всего за прошедшие сутки на дорогах Тамбовской области случилось три ДТП, в которых один человек погиб и трое получили травмы.