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Три человека пострадали в результате ДТП в Краснодаре
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Три человека пострадали в результате ДТП в Краснодаре 

360tv.ru 20 минут назад
Массовое ДТП случилось в Краснодаре. Сразу четыре автомобиля не поделили дорогу. Три человека пострадали. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Как рассказали очевидцы, водитель иномарки перестраивался из ряда в ряд на высокой скорости. Внезапно он потерял контроль над машиной, вылетел на встречку и врезался в отечественную легковушку. От удара машина отлетела на попутные автомобили и перевернулась.
Публикация от +18 ДТП КРАСНОДАР И КРАЙ (@dtpkrd)
26 Апр 2018 в 11:26 PDT  Три человека получили травмы различной тяжести. Предполагаемый виновник аварии госпитализирован. На месте работает полиция и спасатели. По направлению в центр города машины едут со скоростью несколько километров в час.
Дорожного полицейского сбили насмерть, когда он пытался задержать нарушителя ПДД. Инцидент произошел в Казани в ночь на 27 апреля.
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