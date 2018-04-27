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В Краснодаре обрушились перекрытия в строящемся здании
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В Краснодаре обрушились перекрытия в строящемся здании 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 27 апр — РИА Новости. Перекрытия обрушились в строящемся здании в Краснодаре, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"Поступило сообщение об обрушении перекрытий в строящемся объекте на улица Бийская. При проведении работ произошло обрушение опалубки, в результате чего есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы города", — сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.
По данным ГУМЧС, пострадавшие деблокированы, им оказывается медицинская помощь, они доставляются каретами скорой помощи в медицинские учреждения города.
В ликвидации последствий происшествия задействованы 37 человек и 10 единиц техники.
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