В Волгограде годовалая девочка и ее родители отравились угарным газом

В Волгограде вчера, 26 апреля, в Тракторозаводском районе семья из трех человек отравилась угарным газом. Такой диагноз медики 25-ой больницы поставили годовалой девочке и ее родителям

— Вчера в токсикологическое отделение больницы № 25 были доставлены 36-летняя женщина, 33-летний мужчина и годовалая девочка, — сообщили V1.ru в экстренных службах города. — Семья из трех человек была доставлена в больницу из пятиэтажного дома на улице Таращанцев.