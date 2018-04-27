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В Волгограде годовалая девочка и ее родители отравились угарным газом
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В Волгограде годовалая девочка и ее родители отравились угарным газом 

v1.ru 11 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгограде вчера, 26 апреля, в Тракторозаводском районе семья из трех человек отравилась угарным газом. Такой диагноз медики 25-ой больницы поставили годовалой девочке и ее родителям
— Вчера в токсикологическое отделение больницы № 25 были доставлены 36-летняя женщина, 33-летний мужчина и годовалая девочка, — сообщили V1.ru в экстренных службах города. — Семья из трех человек была доставлена в больницу из пятиэтажного дома на улице Таращанцев.
По факту отравления семьи угарным газом правоохранительными органами организована проверка.
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