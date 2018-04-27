Ямы наступают на Саратов

Участившиеся дорожные провалы пугают жителей областного центра.

Только за один день 26 апреля в Саратове появились две больших ямы в дорожных покрытиях, в которые угодили проезжавшие автомобили.

Напомним, у здания Саратовской областной думы в дорожный провал угодила машина, вызволять которую из плена пришлось парламентариям (на главном фото).

Вечером того же дня, после дождя в поселке Жасминный в дорожную яму провалился автомобиль «ГАЗ». Информация об этом появилась в группе «Типичный Саратов» в социальной сети «ВКонтакте».

Позабавивший многих инцидент с провалившимся в яму на проспекте Кирова мусоровозом также произошел сравнительно недавно — 18 апреля.

А уже днем 27 апреля, как сообщают очевидцы происшествия, большая яма появилась на ул. Московской напротив гимназии № 4, тем самым создав угрозу жизни и здоровью детей.

Фото: соцсети