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Ямы наступают на Саратов
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Ямы наступают на Саратов 

Новости Саратова 11 минут назад
Фото: Новости Саратова
Участившиеся дорожные провалы пугают жителей областного центра.
Только за один день 26 апреля в Саратове появились две больших ямы в дорожных покрытиях, в которые угодили проезжавшие автомобили.
Напомним, у здания Саратовской областной думы в дорожный провал угодила машина, вызволять которую из плена пришлось парламентариям (на главном фото).
Вечером того же дня, после дождя в поселке Жасминный в дорожную яму провалился автомобиль «ГАЗ». Информация об этом появилась в группе «Типичный Саратов» в социальной сети «ВКонтакте».
Позабавивший многих инцидент с провалившимся в яму на проспекте Кирова мусоровозом также произошел сравнительно недавно — 18 апреля.
А уже днем 27 апреля, как сообщают очевидцы происшествия, большая яма появилась на ул. Московской напротив гимназии № 4, тем самым создав угрозу жизни и здоровью детей.
Фото: соцсети
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