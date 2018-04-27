Трагический пятачок

Есть над чем задуматься: за 3 дня на небольшом пятачке города автомобилисты сбили четырех (!) подростков. Это — официальные данные ГИБДД . Время происшествий — день. Места ДТП — «зебры» и «неустановленные». Возраст пострадавших — 9, 13 и 14 лет. Пол — три девушки и один молодой человек. Травмы — «различные», от перелома стопы до множественных ушибов. Виновники, естественно, автолюбители.

Вроде бы достаточно для того, чтобы поставить точку в этой информации. Но рука не поднимается. Есть вопрос: в каком состоянии эти молодые люди (пешеходы) переправлялись через транспортные артерии города? Всё, что мне, пешеходу по жизни, приходится наблюдать ежедневно на улицах города, позволяет дополнить картину этих четырех неприятных встреч следующими деталями. Уши подростков, наверняка, были заткнуты наушниками. Провода от них тянулись к смартфонам или планшетам, короче — к специальным мобильным устройствам, с помощью которых современные молодые люди непрерывно и круглосуточно слушают музыку, смотрят фильмы и поглощают информацию из интернета. Такие приборы девушки (в 99 процентах случаев) держат перед собой, словно иконы. Движутся по улице, не обращая внимания на окружающую среду. Не исключено, что один из пострадавших точно передвигался на роликовых коньках, которые зачастую едут туда, куда их черт несет, а не воля владельца. Допускаю, что у двух покалеченных на глазах были модные темные очки. Короче, в ДТП попали люди, которых иногда называют «не от мира сего». Не то, чтобы блаженные по состоянию здоровья, а — расслабленные по экипировке. В таком зашоренном виде, их можно считать (частично, конечно) и виновниками ДТП.

А заглянем в салон четырех авто участников ДТП. Не сильно ошибусь, если буду утверждать, что двое «водил» во время аварии (один въехал на «зебру» на «красный») болтали по своим мобильникам. Один из водителей точно «пылил» с «музычкой», от которой глохла округа (наехал на пацана во дворе, где скорость не выше 20 км/ч). Короче, все (пешеходы и автомобилисты) в приборах «по самое не хочу», а результат — сенокос «не от мира сего» и ушибы, ссадины, переломы с непредсказуемыми последствиями. Что делать будем?

Смартфоны у подростков не отнимешь. Они стали неотъемлемым органом их тела. Болтать за рулем по мобильному водителей не отучишь — закон не работает. Учить правилам уличного движения — поздно: одни уже при правах, а другие — в облаках интернет-фантазий. Сейчас в общественном транспорте начали публично намекать «туристам» на необходимость снимать рюкзаки при входе в салон. Намек прозрачный, но реакция на него почти нулевая, так как уши заткнуты наушниками. Но можно попробовать. Или, к примеру, рискнуть и заставить светофоры истошно орать: «Тревога! Ты на перекрестке!». Еще можно заставить вставать «лежачих полицейских» при включении красного сигнала светофора для водителей. Но их «оживление» — дело долгое и затратное, а что-то делать надо! Ведь четыре калеки за три дня на одном пятачке города — очень тревожный сигнал.