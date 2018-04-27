В Некрасовском районе мотоциклист сбил 79-летнюю пенсионерку 

На трассе Красный Профинтерн — Вятское мотоциклист сбил 79-летнюю пенсионерку.
Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, авария произошла днем в четверг, 26 апреля, около 12.20. В Некрасовском районе 32-летний мужчина, управляя мотоциклом Иж без водительских прав, сбил 79-летнюю женщину. Её госпитализировали с многочисленными травмами.
Также пострадала 17-летняя девушка. Она сидела сзади на мотоцикле. На девушке, также как и на водителе, не было шлема. По данному факту ГИБДД проводит проверку.