Пьяный водитель мопеда врезался в две машины и попытался сбежать в Краснодаре

Водитель мопеда, не справившись с управлением, врезался в два автомобиля и продолжил ехать. Полиция Краснодара обратила внимание на правонарушителя на улице 5 линия поймы реки Кубань. После попытки остановить мужчину правоохранители начали погоню за ним. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодару.

Как оказалось, задержанный

32-летний

местный житель находился в пьяном состоянии. Документов на транспорт и водительских прав у него не было. Он рассказал, что ехал в магазин за «добавкой».

Фото:

пресс-служба

Мопед у местного жителя забрали. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей и до двух лет тюрьмы.