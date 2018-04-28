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Пьяный водитель мопеда врезался в две машины и попытался сбежать в Краснодаре
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Пьяный водитель мопеда врезался в две машины и попытался сбежать в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Водитель мопеда, не справившись с управлением, врезался в два автомобиля и продолжил ехать. Полиция Краснодара обратила внимание на правонарушителя на улице 5 линия поймы реки Кубань. После попытки остановить мужчину правоохранители начали погоню за ним. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодару.
Как оказалось, задержанный
32-летний
местный житель находился в пьяном состоянии. Документов на транспорт и водительских прав у него не было. Он рассказал, что ехал в магазин за «добавкой».
Фото:
пресс-служба
ГУ МВД России по Краснодару
Мопед у местного жителя забрали. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей и до двух лет тюрьмы.
В Пензе сотрудники ГАИ устроили погоню за пьяным водителем. Мужчина пытался сбежать, но врезался в дорожный знак.
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