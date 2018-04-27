В Краснодаре несовершеннолетний водитель мопеда после ДТП впал в кому

Днём 26 апреля в Прикубанском округе Краснодара произошло ДТП, в результате которого тяжёлые травмы получил несовершеннолетний водитель мопеда — авария произошла в станице Елизаветинской, на улице Октябрьской.

ГИБДД Краснодара порталу «За Рулём — Кубань» рассказали, что 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь по улице Октябрьской в направлении улицы Новой, напротив дома №55 выехал на полосу встречного движения и врезался в мопед Honda Dio ZX, которым управлял 16-летний подросток. Автоинспекторы отметили, что несовершеннолетний управлял ТС без мотошлема.

В результате ДТП подросток с открытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в ДККБ Краснодара — как сообщили медики, несовершеннолетний впал в кому. Предварительный виновник аварии — водитель «Шестёрки».