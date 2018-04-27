Авария на проспекте Мира: водитель-военный выпил полбутылки коньяка 

Стали известны предварительные причины аварии на проспекте Мира, узнал KOSTROMA.TODAY. ДТП произошло в ночь на 9 апреля.
В ту ночь 22-летний водитель Renault Logan ехал по ровной дороге на проспекте Мира, но неожиданно потерял контроль над управлением автомобиля и врезался в столб. В результате аварии мужчина получил небольшие травмы, а вот его 20-летняя девушка-пассажирка оказалась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ее доставали из иномарки гидравлическими ножницами.
Позднее выяснилось, что Renault Logan ехал на большой скорости, уходя от погони. Патрульный экипаж ДПС несколько минут пытался остановить его, подозревая, что водитель пьян.
«Военнослужащий вместе со своей девушкой в это вечер проводили время в одном из костромских кафе, где он употреблял алкогольные напитки. По его объяснениям, выпил он полбутылки коньяка. После чего они поехали домой. Причины, по которым он решил сесть за управление транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на данный момент военнослужащий пояснить не может. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировал ГТРК «Кострома» заместитель руководителя ВСО по Костромскому гарнизону Александр РОДИН.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.