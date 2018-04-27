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Авария на проспекте Мира: водитель-военный выпил полбутылки коньяка
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Авария на проспекте Мира: водитель-военный выпил полбутылки коньяка 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Стали известны предварительные причины аварии на проспекте Мира, узнал KOSTROMA.TODAY. ДТП произошло в ночь на 9 апреля.
В ту ночь 22-летний водитель Renault Logan ехал по ровной дороге на проспекте Мира, но неожиданно потерял контроль над управлением автомобиля и врезался в столб. В результате аварии мужчина получил небольшие травмы, а вот его 20-летняя девушка-пассажирка оказалась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ее доставали из иномарки гидравлическими ножницами.
Позднее выяснилось, что Renault Logan ехал на большой скорости, уходя от погони. Патрульный экипаж ДПС несколько минут пытался остановить его, подозревая, что водитель пьян.
«Во­ен­нослу­жащий вмес­те со сво­ей де­вуш­кой в это ве­чер про­води­ли вре­мя в од­ном из кос­тромских ка­фе, где он упот­реблял ал­ко­голь­ные на­пит­ки. По его объ­яс­не­ни­ям, вы­пил он пол­бу­тыл­ки конь­яка. Пос­ле че­го они по­еха­ли до­мой. При­чины, по ко­торым он ре­шил сесть за уп­равле­ние тран­спортным средс­твом, на­ходясь в сос­то­янии ал­ко­голь­но­го опь­яне­ния, на дан­ный мо­мент во­ен­нослу­жащий по­яс­нить не мо­жет. В нас­то­ящее вре­мя про­водит­ся про­вер­ка, по ре­зуль­та­там ко­торой бу­дет при­нято про­цес­су­аль­ное ре­шение», — прокомментировал ГТРК «Кострома» заместитель руководителя ВСО по Костромскому гарнизону Александр РОДИН.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.
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