«Водитель не включил поворотник»: разбившийся в ДТП уфимский байкер рассказал об аварии

Мотоциклисты Уфы собирают деньги на операцию и реабилитацию 27-летнего байкера Дмитрия Боркова . Молодой человек получил тяжелейшие травмы, когда несколько дней назад на улице Шота Руставели его мотоцикл столкнулся с легковушкой. Со слов Дмитрия, в аварии виновата женщина, сидевшая за рулём SKODA : она начала разворачиваться, не удосужившись включить поворотники.

«Ехал 60 километров в час»

Сейчас Дмитрий находится в одной из уфимских больниц. У молодого человека — многочисленные переломы таза, не двигаются обе ноги и рука. После аварии он живет как в тумане — из-за наркоза.

— Я ехал примерно 60 километров в час, на том участке это допустимо. На правой обочине стояла машина. И вдруг неожиданно она стала разворачиваться. Поворотник водитель не включил. Маневр я увидел метров за 15, пытался тормозить, но было поздно, — говорит пострадавший.

Со слов Дмитрия, никаких прогнозов врачи пока не дают. Но он уже решил, что восстанавливаться поедет в Курган — слышал, что лучшие врачи-ортопеды работают там и ставят на ноги даже самых безнадёжных.

Даже не извинилась

— Девушка стояла на парковке, не посмотрела в зеркала и стала разворачиваться. Поворотник она не включила, — говорит свидетельница ДТП Влада Халикова. — Мотоциклист пытался затормозить — на асфальте видно тормозной путь, но всё было бесполезно. Он перелетел через машину, отлетел на пять метров и упал на газон.

Дмитрий давно увлекался мотоциклами

Со слов свидетельницы, после аварии женщину-водителя волновало только состояние её автомобиля.

— Мы попросили у неё куртку или плед, чтобы накрыть мотоциклиста до приезда медиков. Думали, она сама ему поможет, но она кинула нам куртку и осталась сидеть в машине. Я живу неподалёку, сходила за пледом домой и накрыла его. Одна женщина-пешеход стала кричать на неё. Но она сказала: «Успокойтесь, я ни в чём не виновата», — вспоминает Влада.

Со слов родных, ни в этот день, ни в следующие, извинений от водителя SKODA так и не последовало.

Собирают деньги на операцию

Все эти дни у больничной койки Дмитрия дежурит его мама Наталья. Женщина ждёт, когда закончатся майские праздники и врачи проведут консилиум, где наконец определятся с лечением сына. Делать прогнозы на его выздоровление она пока боится. Родные уже морально подготовились к тому, что Дмитрию предстоят дорогостоящая операция и длительное восстановление.

— Мальчишки из уфимского мотобратства организовали сбор средств для моего сына. Я не врач, но могу предположить, что лечение будет долгим и затратным, — говорит мать пострадавшего.

Молодому человеку предстоит несколько операций и длительное восстановление

Откликнулась на беду парня ещё одна коллега по мотобратству, парикмахер Виктория Михайлова

— Все мы знаем о неприятной ситуации, в которую попал наш друг и мотобрат Дмитрий Борков. Очень хочется помочь Диме! Предлагаю совместить приятное с полезным: открываю свободные даты на мужские стрижки, — написала девушка в соцсетях.

Все собранные за три дня работы средства она собирается отправить родным Дмитрия.

Помощь Дмитрию перечисляют и из других регионов. Так, житель Челябинской области накануне, 26 апреля, перевёл на карту матери пострадавшего пять тысяч рублей.