Полиция Сочи ищет водителя, сбившего 14-летнюю школьницу на «зебре»

Девочке оказана медицинская помощь

Полиция Сочи ищет водителя, сбившего 14-летннюю школьницу на «зебре».

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть УВД по городу Сочи около 19 часов вечера 26 апреля.

По предварительным данным, в Центральном районе города Сочи на улице Чебрикова, вблизи дома 7 «Д» неустановленный водитель на «зебре» сбил 14-летнюю девочку и, не оказав ей помощь, скрылся с места. В результате ДТП школьница получила травму ноги, ей назначено амбулаторное лечение.

По данному факту проводится проверка, полиция ищет водителя.

Очевидцы происшествия могут позвонить по телефонам: 8-8622-268-00-03 или 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.