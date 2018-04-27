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Полиция Сочи ищет водителя, сбившего 14-летнюю школьницу на «зебре»
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Полиция Сочи ищет водителя, сбившего 14-летнюю школьницу на «зебре» 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Девочке оказана медицинская помощь
Полиция Сочи ищет водителя, сбившего 14-летннюю школьницу на «зебре».
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть УВД по городу Сочи около 19 часов вечера 26 апреля.
По предварительным данным, в Центральном районе города Сочи на улице Чебрикова, вблизи дома 7 «Д» неустановленный водитель на «зебре» сбил 14-летнюю девочку и, не оказав ей помощь, скрылся с места. В результате ДТП школьница получила травму ноги, ей назначено амбулаторное лечение.
По данному факту проводится проверка, полиция ищет водителя.
Очевидцы происшествия могут позвонить по телефонам: 8-8622-268-00-03 или 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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